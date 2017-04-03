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14:18 (мск), источник: Om1.ru

Омич, прокутив все деньги в баре, ограбил таксиста по пути домой

У парня после гулянки закончились деньги. Молодой человек решил поправить свое финансовое положение незатейливым и противозаконным способом.

Полицейские Ленинского округа по горячим следам раскрыли грабеж. В полицию обратился таксист, мужчина рассказал, что у него в открытую украли телефон.

В тот день около 8 утра, водитель «девяносто девятой» подобрал пассажира на улице 20 лет РККА и довез до улицы 1 мая. Однако вместо того, чтобы расплатиться за дорогу, неизвестный схватил телефон и убежал.

Оставшись без телефона, водитель не растерялся и обратился за помощью к выгуливавшей собаку женщине. Мужчина позвонил с сотового телефона омички, а сам тем временем проследил, куда побежал вор.

Подъехавшему экипажу патрульно-постовой службы таксист показал, в каком доме скрылся неизвестный и сообщил приметы пассажира, который был, по мнению водителя, сильно пьян.
Подозреваемого 22-летнего парня полиция задержала на последнем этаже указанного водителем дома. У пьяного омича изъяли телефон, а самого парня доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что раньше он к уголовной ответственности не привлекался. На преступный путь молодого человека толкнуло то, что он все деньги прогулял с друзьями в баре, от того и украл телефон.

Теперь парню придется отвечать за свой поступок — санкция статьи «Грабеж» предусматривает максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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