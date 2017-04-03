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13:27 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи водолазы нашли тело пропавшего рыбака

Несколько дней назад в Сочи пропал молодой человек, ловивший рыбу в русле реки. Об этом рассказали очевидцы.

По их словам, в какой-то момент рыбак не удержался и упал в бурлящий поток под перекатом. На поверхность он не всплывал.

До приезда спасателей свидетели происшествия пытались искать рыбака своими силами. Один из них нырял в водопад и сам чудом остался жив.

Прибыв на место, спасатели разделились. Одна группа спускалась вниз по течению реки, осматривая при этом русло и берега. Спасателям удалось найти только одежду молодого человека.

Вторая группа стала обследовать само место происшествия. В течение нескольких часов спасатели обследовали русло реки всеми возможными способами, но пропавшего так и не обнаружили. Поэтому было решено привлечь к поиску водолазов, несмотря на сильное в этом месте течение.

Спасатели установили освещение и организовали двойную страховку водолазов по двум берегам реки, после чего специалисты МЧС приступили к обследованию дна. Поиск осложнялся тем, что из-за бурления воды видимость была нулевая, приходилось работать буквально «на ощупь».

Во время третьего спуска водолазы обнаружили погибшего. Спасатели транспортировали тело сочинца 1991 года рождения на берег и передали его сотрудникам следственных органов, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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