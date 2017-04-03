В Сочи водолазы нашли тело пропавшего рыбака
Несколько дней назад в Сочи пропал молодой человек, ловивший рыбу в русле реки. Об этом рассказали очевидцы.
Несколько дней назад в Сочи пропал молодой человек, ловивший рыбу в русле реки. Об этом рассказали очевидцы.
По их словам, в
До приезда спасателей свидетели происшествия пытались искать рыбака своими силами. Один из них нырял в водопад и сам чудом остался жив.
Прибыв на место, спасатели разделились. Одна группа спускалась вниз по течению реки, осматривая при этом русло и берега. Спасателям удалось найти только одежду молодого человека.
Вторая группа стала обследовать само место происшествия. В течение нескольких часов спасатели обследовали русло реки всеми возможными способами, но пропавшего так и не обнаружили. Поэтому было решено привлечь к поиску водолазов, несмотря на сильное в этом месте течение.
Спасатели установили освещение и организовали двойную страховку водолазов по двум берегам реки, после чего специалисты МЧС приступили к обследованию дна. Поиск осложнялся тем, что
Во время третьего спуска водолазы обнаружили погибшего. Спасатели транспортировали тело сочинца 1991 года рождения на берег и передали его сотрудникам следственных органов, сообщает