В Сочи водолазы нашли тело пропавшего рыбака

По их словам, в какой-то момент рыбак не удержался и упал в бурлящий поток под перекатом. На поверхность он не всплывал.

До приезда спасателей свидетели происшествия пытались искать рыбака своими силами. Один из них нырял в водопад и сам чудом остался жив.

Прибыв на место, спасатели разделились. Одна группа спускалась вниз по течению реки, осматривая при этом русло и берега. Спасателям удалось найти только одежду молодого человека.

Вторая группа стала обследовать само место происшествия. В течение нескольких часов спасатели обследовали русло реки всеми возможными способами, но пропавшего так и не обнаружили. Поэтому было решено привлечь к поиску водолазов, несмотря на сильное в этом месте течение.

Спасатели установили освещение и организовали двойную страховку водолазов по двум берегам реки, после чего специалисты МЧС приступили к обследованию дна. Поиск осложнялся тем, что из-за бурления воды видимость была нулевая, приходилось работать буквально «на ощупь».