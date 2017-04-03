В Крыму спасатели помогли туристке, сломавшей ногу в древней крепости

Происшествие случилось в воскресенье на территории Сюйреньской крепости (основана в VI—XI вв. — ред.). Здесь крымчанка 1978 года рождения упала и сломала ногу.

«Оперативно прибыв к месту происшествия, спасатели “Крым-СПАСа” совместно с сотрудниками 2 ПСО ЧГПС Бахчисарая оказали первую помощь пострадавшей — на травмированную ногу наложили медицинскую шину, и посредством специальных носилок транспортировали женщину к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», — рассказали в пресс-службе.