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14:25 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму спасатели помогли туристке, сломавшей ногу в древней крепости

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости (Крым). Вблизи пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе спасатели оказали первую помощь туристке из Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Происшествие случилось в воскресенье на территории Сюйреньской крепости (основана в VI—XI вв. — ред.). Здесь крымчанка 1978 года рождения упала и сломала ногу.

«Оперативно прибыв к месту происшествия, спасатели “Крым-СПАСа” совместно с сотрудниками 2 ПСО ЧГПС Бахчисарая оказали первую помощь пострадавшей — на травмированную ногу наложили медицинскую шину, и посредством специальных носилок транспортировали женщину к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», — рассказали в пресс-службе.

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