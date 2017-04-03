Mercedes загорелся во время движения в Минске

«По прибытии огнеборцев было установлено, что произошло загорание легкового автомобиля “Мерседес-Бенц CL-600”, 2000 года выпуска», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также известно, что в момент возникновения пожара автомобиль находился в движении. К счастью, водителю удалось остановить машину и отойти на безопасное расстояние. В результате произошедшего пострадавших нет, добавили в МЧС.