В Уфе 10 пожарных машин тушат здание завода № 40

Как сообщил «Вестям» источник в экстренных службах, на месте работают в общей сложности 10 машин и 24 человека. По предварительной информации, на первом этаже здания завода № 40 произошло задымление. На данный момент пожар локализован. Погибших и пострадавших нет, причины устанавливаются. На месте работает корреспондент «Вестей».