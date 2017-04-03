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14:11 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе 10 пожарных машин тушат здание завода № 40

Серьезный пожар по улице 50 лет СССР в Уфе в эти минуты тушат сотрудники МЧС.

Как сообщил «Вестям» источник в экстренных службах, на месте работают в общей сложности 10 машин и 24 человека. По предварительной информации, на первом этаже здания завода № 40 произошло задымление. На данный момент пожар локализован. Погибших и пострадавших нет, причины устанавливаются. На месте работает корреспондент «Вестей».

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