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13:36 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

СК выясняет причины гибели ребенка при пожаре в нежилом доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода

СК выясняет причины гибели трехлетнего мальчика при пожаре в нежилом доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 3 апреля 2017 года.

Тело ребенка обнаружили сотрудники МЧС 1 апреля текущего года после ликвидации пожара в нежилом доме на ул. Грубе. После этого следователи организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, 1 апреля 32-летняя женщина с двумя малолетними детьми пришла в этот дом, который принадлежит ее родственникам, для уборки. Дом оборудован печным отоплением, и она затопила печь. Когда вечером началось возгорание, мать успела вывести на улицу только старшего десятилетнего сына.

Для того, что бы установить причину пожара, назначена пожарно-техническая экспертиза. Следователи не исключают, что пожар начался из-за неисправности печного оборудования.

Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти мальчика. Предварительно, ребенок отравился продуктами горения. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

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