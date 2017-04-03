СК выясняет причины гибели ребенка при пожаре в нежилом доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Тело ребенка обнаружили сотрудники МЧС 1 апреля текущего года после ликвидации пожара в нежилом доме на ул. Грубе. После этого следователи организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, 1 апреля 32-летняя женщина с двумя малолетними детьми пришла в этот дом, который принадлежит ее родственникам, для уборки. Дом оборудован печным отоплением, и она затопила печь. Когда вечером началось возгорание, мать успела вывести на улицу только старшего десятилетнего сына.

Для того, что бы установить причину пожара, назначена пожарно-техническая экспертиза. Следователи не исключают, что пожар начался из-за неисправности печного оборудования.