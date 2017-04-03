Молодой человек едва не утонул в Двине в центре Витебска

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Витебске молодого человека, который тонул в реке Западная Двина, сообщили Sputnik в понедельник в Витебском областном УМЧС.

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Информация о тонущем в реке в районе улицы Калинина человеке поступила спасателям накануне в 21:28.

«Работниками МЧС был спасен гражданин 1990 года рождения», — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мужчину спасатели сотрудники МЧС передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасенный с общим переохлаждением организма был госпитализирован.