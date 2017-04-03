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14:07 (мск), источник: РИА Новости

Ройзман придет как свидетель защиты на процесс блогера Соколовского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил РИА Новости, что 4 апреля посетит процесс по делу блогера Руслана Соколовского, игравшего в храме в Pokemon Go, в качестве свидетеля стороны защиты.

Источник: РИА Новости

«Да. Меня пригласили. Отвечу на вопросы. Я эту ситуацию отслеживал. О Соколовском узнал еще до первой публикации. У меня есть свое мнение по данному поводу. Я уже участвовал в процессе, давал поручительство, чтобы его отпустили на свободу. Считаю, данная история не красит никого — ни Соколовского, ни суд, ни правоохранителей, ни церковь, ни город. Надо искать выход из сложившегося положения», — сказал он.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.

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