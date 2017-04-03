Налётчики в масках ограбили павильон фастфуда из-за двух тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Нападение произошло в ночь на 31 марта в Кировском районе на улице Комсомольской. Налётчики с предметами, похожими на пистолет, украли 2 тысячи рублей и скрылись.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 19 и 25 лет.

«При проведении обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли две маски с прорезями для глаз и пневматический пистолет, предположительно, использовавшийся при нападении», — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.2ст 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемые арестованы.

Проводится дальнейшее расследование. .