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16:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Налётчики в масках ограбили павильон фастфуда из-за двух тысяч рублей

Ранее налётчики уже привлекались к уголовной ответственности, рассказали в полиции.

Источник: Вести - Новосибирск

Налётчики в масках ограбили павильон фастфуда из-за двух тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Нападение произошло в ночь на 31 марта в Кировском районе на улице Комсомольской. Налётчики с предметами, похожими на пистолет, украли 2 тысячи рублей и скрылись.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 19 и 25 лет.

«При проведении обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли две маски с прорезями для глаз и пневматический пистолет, предположительно, использовавшийся при нападении», — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.2ст 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемые арестованы.

Проводится дальнейшее расследование. .

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