Под Волгоградом на мать завели уголовное дело за смерть 2-летней дочки

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» и.о. старшего помощника по связям со СМИ руководителя СУ СКР по региону Инесса Осипова, женщина является многодетной матерью с четырьмя несовершеннолетними детьми. 18 марта она оставила под присмотром 10-летнего сына свою двухлетнюю дочь и на несколько часов ушла из дома. В это время к мальчику пришел его друг и дети начали играть во дворе. В какой-то момент девочка пропала из поля зрения брата и тот вместе с приятелем начал ее искать. Дети обнаружили ее под самодельной деревянной этажеркой, откуда вытащили ее.

«На крики мальчиков о помощи прибежал сосед и вызвал “скорую помощь”, однако, незамедлительно приехавшие медики констатировали смерть девочки», — отметила Инесса Осипова.

В настоящее время правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.