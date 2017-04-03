Под Волгоградом на мать завели уголовное дело за смерть 2-летней дочки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летней женщины за гибель ее двухлетней дочки в Серафимовичском районе Волгоградской области.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летней женщины за гибель ее двухлетней дочки в Серафимовичском районе Волгоградской области.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» и.о. старшего помощника по связям со СМИ руководителя СУ СКР по региону Инесса Осипова, женщина является многодетной матерью с четырьмя несовершеннолетними детьми. 18 марта она оставила под присмотром 10-летнего сына свою двухлетнюю дочь и на несколько часов ушла из дома. В это время к мальчику пришел его друг и дети начали играть во дворе. В
«На крики мальчиков о помощи прибежал сосед и вызвал “скорую помощь”, однако, незамедлительно приехавшие медики констатировали смерть девочки», — отметила Инесса Осипова.
В настоящее время правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.