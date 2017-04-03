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14:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец пойдет под суд за раздавленного экскаватором коллегу

Строитель в гневе разнес тяжелой техникой бытовку с двумя приятелями.

Левобережный районный суд рассмотрит дело об убийстве человека, которого коллега намеренно раздавил экскаватором. Перед судом предстанет 40-летний воронежец, который разнес экскаватором бытовку с двумя приятелями, сообщили в СУ СКР по региону в понедельник, 3 апреля. Поводом для преступления стала пьяная ссора на производственной базе, пояснил Матвей Сладких, руководитель Левобережного следственного отдела СУ СКР по региону.

По версии следствия, преступление случилось 27 мая 2016 года на улице Майская, где расположена производственная база. Трое строителей распивали спиртное в блок-контейнере. Во время пьяной беседы между воронежцем и его 32-летним коллегой из Ярославской области случился конфликт. Во время ссоры ярославец вытолкал приятеля из бытовки на улицу. Тот не на шутку разозлился на собутыльников. Он сел в припаркованный неподалеку экскаватор — погрузчик и подъехал на нем к блок-контейнеру, где были 28-летний и 32-летний коллеги. Он стал ломать сооружение ковшом. Когда одна из стен развалилась, 28-летний мужчины выскочил из бытовки и отбежал на безопасное расстояние. Второму строителю повезло меньше. Его сразу же придавило частями разрушенного контейнера.

— Зная, что потерпевший лишен возможности передвижения, обвиняемый, продолжая управлять экскаватором, переехал его колесами. Мужчина скончался на месте происшествия от травм груди, позвоночника, таза, перелома ребер и костей таза, — рассказал Матвей Сладких. — На следствии строитель сначала полностью признавал свою вину в том, что намеренно раздавил блок-контейнер. Однако позже от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Строителя, раздавившего коллегу экскаватором, обвиняют в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба (ч.1 ст. 167 УК РФ). Речь идет о блоке-контейнере, который стоил 85 тыс. рублей. За преступления воронежскому строителю грозит до 20 лет тюрьмы.

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