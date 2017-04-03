Воронежец пойдет под суд за раздавленного экскаватором коллегу
Строитель в гневе разнес тяжелой техникой бытовку с двумя приятелями.
Строитель в гневе разнес тяжелой техникой бытовку с двумя приятелями.
Левобережный районный суд рассмотрит дело об убийстве человека, которого коллега намеренно раздавил экскаватором. Перед судом предстанет 40-летний воронежец, который разнес экскаватором бытовку с двумя приятелями, сообщили в СУ СКР по региону в понедельник, 3 апреля. Поводом для преступления стала пьяная ссора на производственной базе, пояснил Матвей Сладких, руководитель Левобережного следственного отдела СУ СКР по региону.
По версии следствия, преступление случилось 27 мая 2016 года на улице Майская, где расположена производственная база. Трое строителей распивали спиртное в
— Зная, что потерпевший лишен возможности передвижения, обвиняемый, продолжая управлять экскаватором, переехал его колесами. Мужчина скончался на месте происшествия от травм груди, позвоночника, таза, перелома ребер и костей таза, — рассказал Матвей Сладких. — На следствии строитель сначала полностью признавал свою вину в том, что намеренно раздавил
Строителя, раздавившего коллегу экскаватором, обвиняют в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба (ч.1 ст. 167 УК РФ). Речь идет о