В Волгоградской области обезврежен таджикский наркокурьер с полукилограммом героина
Сотрудники регионального УФСБ задержали наркокурьера из Таджикистана. В его автомобиле «Мерседес-Бенц 230» обнаружен пакет с героином массой в 506 граммов.
Сотрудники регионального УФСБ задержали наркокурьера из Таджикистана. В его автомобиле «Мерседес-Бенц 230» обнаружен пакет с героином массой в 506 граммов.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК России.
Как сообщили РИАЦ в