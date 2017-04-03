Двух омичек, пропавших после похода в бар «Доски», нашли мертвыми в гаражах

Две девушки, 33-летние Татьяна Евтушенко и Екатерина Горбунова, которых разыскивали последние три дня, найдены мертвыми.

Напомним, еще несколько часов портал Om1.ru сообщал, что тела пропавших женщин были найдены, однако правоохранители не подтвердили эту информацию.

Однако только что в полиции официально подтвердили: тела двух пропавших девушек нашли сегодня.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

— Тела потерпевших оперативники обнаружили сегодня около 15:30 часов в гараже отца подозреваемого. Злоумышленник вывез их на личном автомобиле для сокрытия следов преступления.

Подруги, проживающие в поселках Крутая горка и Ключи, 31 марта отмечали день рождения Горбуновой в баре «Доски». Там они познакомились с мужчиной, а рано утром все вместе отправились к нему домой на такси. Как сообщила омская полиция, девушки и их новый знакомый закупились алкоголем и продолжили праздник в квартире дома на улице Батумская.

Во время веселья между девушками и парнем вспыхнул конфликт, во время которого омич убил подруг. Тела жертв мужчина выбросил в окно, а затем отвез на своей машине в гараж своего отца и спрятал там. По данным из неофициальных источников, гараж находится в поселке Птицефабрика.

По данному факту СУ СКР по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование резонансного дела все еще продолжается.