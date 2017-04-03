Выросло число пострадавших при пожаре в ТЦ «Галереи Чижова»

Причиной ЧП в ТЦ «Галереи Чижова» могло стать короткое замыкание проводки с дальнейшим возгоранием. Такую версию рассматривают в МЧС.

По данным спасателей, в воскресенье, 2 апреля, около 18:00 произошло загорания электрического кабеля в шахте торгового центра. Приехавшие спасатели увидели, что горит оплетка кабелей с 1 по 6 этаж.

«Образовалось незначительное задымление на третьем этаже, плотное задымление на четвертом, пятом и шестом этажах, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. — Руководитель тушения пожара принял решение проводить эвакуацию из всего торгового центра».

После этого из ТЦ вывели больше 5 тысяч человек — посетителей и сотрудников.

По последним данным, число пострадавших при пожаре выросло до двух человек. Это 20-летняя девушка и 21-летний молодой человек. Он обратился к медикам после эвакуации. Предварительный диагноз пострадавших — отравление продуктами горения.

Пожар ликвидировали в 19:20. Его тушили 7 водяных стволов, 20 огнетушителей. Также работало 15 звеньев газодымозащитной службы. Всего на месте ЧП работало 68 человек, из них — 58 от МЧС.

Напомним, что в понедельник, 3 апреля, ТЦ «Галереи Чижова» закрыт для посетителей. Сообщается, что там проводят комплексный аудит всех систем здания.