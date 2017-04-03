Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Источник: в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
Сообщается о том, что есть пострадавшие.
Сообщается о том, что есть пострадавшие.
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Взрыв произошел на одной из станций метрополитена в
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«На станции метро “Сенная площадь” в
В свою очередь, представитель регионального управления МЧС РФ сообщил, что ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга. «Есть заявка о задымлении, сотрудники выехали на место», — сказал представитель управления.