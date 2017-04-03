В Калининграде на ходу загорелась машина такси
Возле Южного вокзала в областном центре в понедельник днем загорелась машина одной из фирм такси. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
Возле Южного вокзала в областном центре в понедельник днем загорелась машина одной из фирм такси. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
По данным очевидцев, транспортное средство загорелось во время движения. С огнем справились прибывшие на место пожарные. По предварительным данным, никто не пострадал.