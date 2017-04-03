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17:02 (мск), источник: АиФ Самара

Тольяттинец выстрелил в соседа, повредившего своим автомобилем его ворота

Житель Тольятти, получивший в ходе ссоры с соседом проникающее огнестрельное ранение брюшной стенки, госпитализирован.

В Тольятти ссора между соседями привела к возбуждению уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В Центральном районе Тольятти, возле одного из домов, расположенных по Ольховскому проезду, 37-летний мужчина своим автомобилем повредил ворота частного дома соседа. В холе возникшего между соседями на этой почве конфликта один из его участников — 47-летний мужчина выстрелил в живот своего оппонента из травматического пистолета «Гроза», чем причинил последнему тяжкий вред здоровью — пострадавший получил проникающее огнестрельное ранение брюшной стенки. Раненый был госпитализирован.

Стрелявшего задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 24 Тольятти. По данным полицейских, задержанный мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Пистолет изъят, ведется следствие.

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