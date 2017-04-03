Замдиректора колледжа подозревают в получении взятки в Шахтах

По версии следствия, в марте 2017 года подозреваемая получила от студентки колледжа взятку в сумме 160 тысяч рублей за сдачу всех экзаменов сессии без фактической проверки знаний и возможность отсутствовать на занятиях во втором семестре 2016−2017 учебного года.

Незаконные действия замдиректора пресекли сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу Шахты.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).