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16:08 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Замдиректора колледжа подозревают в получении взятки в Шахтах

Заместитель директора колледжа подозревается в получении взятки в Шахтах, сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в марте 2017 года подозреваемая получила от студентки колледжа взятку в сумме 160 тысяч рублей за сдачу всех экзаменов сессии без фактической проверки знаний и возможность отсутствовать на занятиях во втором семестре 2016−2017 учебного года.

Незаконные действия замдиректора пресекли сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу Шахты.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

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