ГИБДД Казани разыскивает водителя, который сбил 4-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

ДТП произошло в минувшую пятницу, 31 марта, в 17.25 во дворе дома № 15а по улице Октябрьская.

— Водитель, следуя задним ходом, совершил наезд на мальчика. Ребенок в это время с матерью находился возле проезжей части. Мальчик получил ушиб мягких тканей левой стопы, — говорится в сообщении.

Кроме того, подобное ДТП случилось 2 апреля в 6.20. ДТП произошло напротив дома № 5 по улице Рассветная. В результате наезда пострадал 26-летний мужчина. Молодой человек госпитализирован с травмой позвоночника.

Отмечается, что оба водителя скрылись с места ДТП.

В связи с этим, госавтоинспекция Казани просит откликнуться возможных очевидцев происшествия по телефону: 8 (843) 5−333−848, 5−333−851.

За прошедшие выходные в городе зарегистрировано 243 ДТП, из них 8 происшествий с пострадавшими — 2 наезда на пешеходов, 3 столкновения автотранспорта, наезд на препятствие и 2 падения пассажиров в салоне автобуса.