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15:32 (мск), источник: Интерфакс

Около 10 человек погибли в результате взрыва в петербургском метрополитене

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — По предварительным данным, десять человек погибли в результате взрыва в петербургском метро, сообщает источник.

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3 апреля 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" произошел взрыв в вагоне. По предварительным данным, погибли 10 человек.
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«Предварительно, 10 человек погибли, еще 20 получили ранения, преимущественно осколочного характера», — сказал источник.

Он сообщил, что часть пострадавших приходится извлекать из искореженного взрывом вагона при помощи спецтехники.

Ранее пресс-служба метрополитена Петербурга подтвердила взрыв в подземке.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
MeduzaТАСС
событий пока нет
В метро Петербурга прогремел мощный взрыв
15:42 (мск)© Ньюстюб
Взрыв в петербургском метро
Все станции метро в Петербурге закрыты
Около 10 человек погибли в результате взрыва в петербургском метрополитене
Метрополитен Петербурга подтвердил информацию о взрыве в вагоне
Источник: в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
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