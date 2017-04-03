Около 10 человек погибли в результате взрыва в петербургском метрополитене
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — По предварительным данным, десять человек погибли в результате взрыва в петербургском метро, сообщает источник.
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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — По предварительным данным, десять человек погибли в результате взрыва в петербургском метро, сообщает источник.
«Предварительно, 10 человек погибли, еще 20 получили ранения, преимущественно осколочного характера», — сказал источник.
Он сообщил, что часть пострадавших приходится извлекать из искореженного взрывом вагона при помощи спецтехники.
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