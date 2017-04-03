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15:31 (мск), источник: Интерфакс

Метрополитен Петербурга подтвердил информацию о взрыве в вагоне

Станции «Технологический институт» и «Сенная площадь» закрыты.

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Все станции метро в Петербурге закрыты

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — В вагоне петербургского метрополитена взорвался неустановленный предмет, сообщила пресс-служба подземки.

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«Станции “Технологический институт” и “Сенная площадь” закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», — говорится в сообщении.

Как передал корреспондент «Интерфакса», по громкой связи в метрополитене сообщают, что станции метро «Сенная площадь», «Технологический институт-1» и «Площадь восстания» закрыты.

Источник сообщил «Интерфаксу», что по предварительной информации, в метро Санкт-Петербурга произошло два взрыва небольшой мощности — по 200−300 грамм в тротиловом эквиваленте. По его словам, эпицентр находился в вагоне, есть пострадавшие.

При этом пользователи соцсетей публикую фотографии, на которых видно задымление на станции и поврежденный вагон. По их словам, в метро произошел взрыв, есть жертвы.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
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Взрыв в петербургском метро
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Источник: в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
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