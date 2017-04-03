Метрополитен Петербурга подтвердил информацию о взрыве в вагоне
Станции «Технологический институт» и «Сенная площадь» закрыты.
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Станции «Технологический институт» и «Сенная площадь» закрыты.
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — В вагоне петербургского метрополитена взорвался неустановленный предмет, сообщила
«Станции “Технологический институт” и “Сенная площадь” закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», — говорится в сообщении.
Как передал корреспондент «Интерфакса», по громкой связи в метрополитене сообщают, что станции метро «Сенная площадь», «Технологический институт-1» и «Площадь восстания» закрыты.
Источник сообщил «Интерфаксу», что по предварительной информации, в метро
При этом пользователи соцсетей публикую фотографии, на которых видно задымление на станции и поврежденный вагон. По их словам, в метро произошел взрыв, есть жертвы.