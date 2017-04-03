СМИ узнали о типе взрывного устройства в метро Петербурга

В то же время пресс-служба петербургского метрополитена также сообщает, что взорвался неустановленный предмет. По данным «Интерфакса», в метро взорвалось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Кроме того, по данным источника агентства «РИА Новости», взрывы произошли на двух станция метро — «Сенная площадь» и «Технологический институт».

В понедельник, 3 апреля, на станции метро «Сенная площадь» синей ветки санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв. По данным из разных источников, в результате взрыва постарадали десятки человек.

«В 14:47 я находился на станции “Невский проспект”, вагон четыре минуты не двигался, а людей все больше. При этом и дыма все больше. Стоял отчетливый запах пиротехники, как футбольные фанаты жгут», — сообщил РБК петербуржец Евгений Павлов.

Кроме того, в метро города были закрыты три станции — «Садовая», «Площадь восстания» и «Технологический институт». ​