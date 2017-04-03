СМИ узнали о типе взрывного устройства в метро Петербурга
На синей ветке
На синей ветке
В то же время
Кроме того, по данным источника агентства «РИА Новости», взрывы произошли на двух станция метро — «Сенная площадь» и «Технологический институт».
В понедельник, 3 апреля, на станции метро «Сенная площадь» синей ветки
«В 14:47 я находился на станции “Невский проспект”, вагон четыре минуты не двигался, а людей все больше. При этом и дыма все больше. Стоял отчетливый запах пиротехники, как футбольные фанаты жгут», — сообщил РБК петербуржец Евгений Павлов.
Кроме того, в метро города были закрыты три станции — «Садовая», «Площадь восстания» и «Технологический институт».