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15:33 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о типе взрывного устройства в метро Петербурга

На синей ветке санкт-петербургского метрополитена взорвалось неустановленное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В то же время пресс-служба петербургского метрополитена также сообщает, что взорвался неустановленный предмет. По данным «Интерфакса», в метро взорвалось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Кроме того, по данным источника агентства «РИА Новости», взрывы произошли на двух станция метро — «Сенная площадь» и «Технологический институт».

В понедельник, 3 апреля, на станции метро «Сенная площадь» синей ветки санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв. По данным из разных источников, в результате взрыва постарадали десятки человек.

«В 14:47 я находился на станции “Невский проспект”, вагон четыре минуты не двигался, а людей все больше. При этом и дыма все больше. Стоял отчетливый запах пиротехники, как футбольные фанаты жгут», — сообщил РБК петербуржец Евгений Павлов.

Кроме того, в метро города были закрыты три станции — «Садовая», «Площадь восстания» и «Технологический институт». ​

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