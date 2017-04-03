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16:04 (мск), источник: Om1.ru

В Омске задержаны трое наркодилеров, сбывавших оптовые партии «соли»

28-летнему мужчине и 19-летней девушке грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следственное управление регионального УМВД сообщило о проведении спецоперации, в ходе которой были задержаны трое молодых людей при попытке сбыта крупной партии наркотиков. В их машинах нашли пакет с 1 кг «соли», а при отслеживании передвижений иномарки обнаружили еще пять закладок с такими же свертками общей массой около 5 кг.

Пресс-служба СУ и УНК УМВД по Омской области:

 — В ходе тщательно спланированной спецоперации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали фигурантов в одно время. 19-летняя девушка и 28-летний омич в момент задержания находились в иномарке около дома на ул. 22 Декабря, а 23-летний молодой человек в подъезде своего дома на ул. Комарова.

Результаты химической экспертизы показали, что изъятый порошок — наркотическое вещество под названием «соль». Как выяснилось, задержанные мужчина и девушка являются оптовыми наркозакладчиками, еще один молодой человек был их помощником, передававшим в итнернете адреса тайников клиентам.

Фигуранты признались, что начинали свою карьеру «графитчиками», то есть делали на стенах надписи с адресами интернет-магазинов по сбыту наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере», которая предусматривает сроки вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас наркополиция устанавливает других лиц, причастных к преступной деятельности.

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