В Казани мужчина пнул полицейского и сломал ему руку
В Казани на улице Ботаническая накануне ночью мужчина пнул по руке 25-летнего полицейского и сломал ее, об этом происшествии ProKazan.ru сообщил источник.
В Казани на улице Ботаническая накануне ночью мужчина пнул по руке 25-летнего полицейского и сломал ее, об этом происшествии ProKazan.ru сообщил источник.
По предварительным данным, нападение на полицейского произошло в 2 часа ночи во время патрулирования около дома № 9.
— В результате происшествия пострадавший сотрудник полиции оказался в больнице с переломом правой кисти, — отметил источник.
Подробности инцидента выясняются.