В Казани мужчина пнул полицейского и сломал ему руку

По предварительным данным, нападение на полицейского произошло в 2 часа ночи во время патрулирования около дома № 9.

— В результате происшествия пострадавший сотрудник полиции оказался в больнице с переломом правой кисти, — отметил источник.

Подробности инцидента выясняются.