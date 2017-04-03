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16:06 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели за один день вытащили из грязи два авто и чуть не упавшую со склона «Газель»

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости (Крым). За минувшие сутки сотрудники «Крым-СПАС» дважды оказывали помощь автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Так, 2 апреля около 14−00 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал, что в районе Двуякорной бухты в поселке Орджоникидзе водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением машины и съехал с крутого склона, на который обратно не может взобраться. Спасатели с помощью такелажного оборудования и лебедки вытащили автомобиль обратно на проезжую часть.

Спасатели «Крым-СПАС» оказали помощь автомобилистам.

Кроме того, около половины девятого вечера в тот же день поступил сигнал о том, что в районе Межгорного водохранилища автомобили Ford Transit и Toyota Land Cruiser увязли в грязи и не могут продолжать движение. На место прибыл спасательный отряд в составе трех человек и одной единицы техники, которые с помощью гидравлического оборудования смогли вызволить машины из «грязевого плена». В медицинской помощи никто из водителей и пассажиров автомобилей не нуждался.

Всего с начала года спасатели «Крым-СПАС» 56 раз выезжали для оказания помощи автомобилистам, в результате которых была оказана помощь 87 людям.

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