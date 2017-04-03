Власти Петербурга перекрывают улицы в районе взрывов
В связи с произошедшими взрывами в питерской подземке перекрыто движение транспорта на нескольких улицах.
В связи с произошедшими взрывами в питерской подземке перекрыто движение транспорта на нескольких улицах.
Для облегчения работы оперативных служб для всех видов транспорта были организованы объездные пути.
Так, движение автомобилей снято на улицах Гороховая, Измайловская, 1-я Красноармейская в сторону «Технологического института».
Объезд организован по улице Фонтанке и Обводному каналу. Городские власти обращают внимание водителей с просьбой заранее выбирать маршруты следования.