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15:55 (мск), источник: ivbg.ru

Власти Петербурга перекрывают улицы в районе взрывов

В связи с произошедшими взрывами в питерской подземке перекрыто движение транспорта на нескольких улицах.

Для облегчения работы оперативных служб для всех видов транспорта были организованы объездные пути.

Так, движение автомобилей снято на улицах Гороховая, Измайловская, 1-я Красноармейская в сторону «Технологического института».

Объезд организован по улице Фонтанке и Обводному каналу. Городские власти обращают внимание водителей с просьбой заранее выбирать маршруты следования.

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