Власти Петербурга перекрывают улицы в районе взрывов

Для облегчения работы оперативных служб для всех видов транспорта были организованы объездные пути.

Так, движение автомобилей снято на улицах Гороховая, Измайловская, 1-я Красноармейская в сторону «Технологического института».

Объезд организован по улице Фонтанке и Обводному каналу. Городские власти обращают внимание водителей с просьбой заранее выбирать маршруты следования.