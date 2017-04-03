НАК сообщил о 10 погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

По данным ведомства, взрыв произошел в 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По предварительных данным, в вагоне сработало неустановленное взрывное устройство. Источник «Интерфакса» передавал, что в метрополитене взорвалось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.



НАК сообщает, что на месте происшествия работают подразделения ФСБ, МВД и МЧС. Сотрудники ведомств эвакуируют пассажиров. На вход и выход закрыты все станции петербургского метрополитена. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ.



Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся, заявил РБК пресс-секретарь Дмитрий Песков.