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16:08 (мск), источник: РБК

НАК сообщил о 10 погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

При взрыве в метро Санкт-Петербурга погибли по крайней мере 10 человек, сообщает НАК. Десятки человек пострадали.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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3 апреля 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" произошел взрыв в вагоне. По предварительным данным, погибли 10 человек.
Источник: AFP 2017

Представитель Национального антитеррористического комитета сообщил РБК о 10 погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Известно о десятках пострадавших.

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По данным ведомства, взрыв произошел в 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По предварительных данным, в вагоне сработало неустановленное взрывное устройство. Источник «Интерфакса» передавал, что в метрополитене взорвалось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

НАК сообщает, что на месте происшествия работают подразделения ФСБ, МВД и МЧС. Сотрудники ведомств эвакуируют пассажиров. На вход и выход закрыты все станции петербургского метрополитена. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ.

Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся, заявил РБК пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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