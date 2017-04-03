Подозреваемый в убийстве двух омичек уже стрелял в людей

Оказалось, в 2014 году Роман Гладков проходил фигурантом по громкому делу о перестрелке в микрорайоне поселка Птицефабрика. Возникший тогда конфликт между двумя жильцами дома перерос в настоящую перестрелку — 35-летний, уже судимый до этого, омич повздорил с пенсионером и попытался убить его из своего охотничьего ружья. Пожилой мужчина смог спрятаться у сына, коим и оказался Роман Гладков.

Молодой человек не растерялся и открыл по обидчику родителя ответный огонь из свобственного охотничьего карабина «Сайга». Ранив нападавшего, Гладков сумел его обезвредить. Прибывшие позже сотрудники полиции изъяли все оружие и назначили целый ряд экспертиз. Сам Гладков из-за данного инцидента никого наказания не понес, а вот обидчик его отца по фамилии Драенко сел на 2,5 года в тюрьму.

Напомним, что теперь молодой человек подозревается в двойном убийстве. Именно стал главным фигурантом громкого уголовного дела о пропаже двух омичек — Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой. Со своими жертвами Гладков познакомился в одном из омских баров, после чего отвез их к себе домой. Убив девушек, он отвез тела в гараж своего отца, где и попытался закопать.