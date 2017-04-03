Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
В России готовят «гаражную амнистию»
Три заблуждения о яйцах в детском меню
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
"Закрыты все станции": В метро Петербурга не пускают людей - СМИ
«Это не учения»: НАТО о переброске войск к РФ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
"Спасибо, что выбрала меня!": Гузеева обратилась к дочери
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В тени стены
9Индуистский Новый год
12Ливни затопили Перу
10Европейские деревья года
16:04 (мск), источник: СуперОмск

Подозреваемый в убийстве двух омичек уже стрелял в людей

Задержанный омскими полицейскими по подозрению в убийстве двух омичек Роман Гладков уже был фигурантом уголовного дела. В 2014 году он ранил из охотничьего карабина «Сайга» человека прямо в подъезде своего дома. Также есть информация, что в свое время он работал телохранителем одного из бывших омских депутатов.

Оказалось, в 2014 году Роман Гладков проходил фигурантом по громкому делу о перестрелке в микрорайоне поселка Птицефабрика. Возникший тогда конфликт между двумя жильцами дома перерос в настоящую перестрелку — 35-летний, уже судимый до этого, омич повздорил с пенсионером и попытался убить его из своего охотничьего ружья. Пожилой мужчина смог спрятаться у сына, коим и оказался Роман Гладков.

Молодой человек не растерялся и открыл по обидчику родителя ответный огонь из свобственного охотничьего карабина «Сайга». Ранив нападавшего, Гладков сумел его обезвредить. Прибывшие позже сотрудники полиции изъяли все оружие и назначили целый ряд экспертиз. Сам Гладков из-за данного инцидента никого наказания не понес, а вот обидчик его отца по фамилии Драенко сел на 2,5 года в тюрьму.

Напомним, что теперь молодой человек подозревается в двойном убийстве. Именно стал главным фигурантом громкого уголовного дела о пропаже двух омичек — Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой. Со своими жертвами Гладков познакомился в одном из омских баров, после чего отвез их к себе домой. Убив девушек, он отвез тела в гараж своего отца, где и попытался закопать.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Спорт
Для «Спартака» настал «месяц истины» в чемпионате России "Спартак" ожидает самый тяжёлый месяц в сезоне. Апрель исчерпывающе ответит на вопрос, созрели ли красно-белые для чемпионства
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь