79 неисправных автобусов обнаружили на дорогах области во время рейда ГИБДД
79 неисправных автобусов обнаружили на дорогах области во время рейда ГИБДД. Итоги очередного этапа профилактического мероприятия озвучили в
79 неисправных автобусов обнаружили на дорогах области во время рейда ГИБДД. Итоги очередного этапа профилактического мероприятия озвучили в
Исправность автобусов и соблюдение водителями правил дорожного движения проверяли в течение семи дней.
Всего полицейские осмотрели 299 автобусов. Установлено, что 79 из них эксплуатировались с техническими неисправностями.
«Также за нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 79 водителей пассажирского транспорта. Возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, пять из них — в отношении должностных лиц, 3 -в отношении юридических лиц», — сообщили в полиции.
Отметим, что два автобуса будут сняты с регистрации.