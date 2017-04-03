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16:10 (мск), источник: АиФ Калининград

79 неисправных автобусов обнаружили на дорогах области во время рейда ГИБДД

79 неисправных автобусов обнаружили на дорогах области во время рейда ГИБДД. Итоги очередного этапа профилактического мероприятия озвучили в пресс-службе ведомства.

Исправность автобусов и соблюдение водителями правил дорожного движения проверяли в течение семи дней.

Всего полицейские осмотрели 299 автобусов. Установлено, что 79 из них эксплуатировались с техническими неисправностями.

«Также за нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 79 водителей пассажирского транспорта. Возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, пять из них — в отношении должностных лиц, 3 -в отношении юридических лиц», — сообщили в полиции.

Отметим, что два автобуса будут сняты с регистрации.

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