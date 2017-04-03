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17:02 (мск), источник: Интерфакс

Власти Петербурга сообщили о 50 пострадавших в результате взрыва в метро

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадали 50 человек, сообщил пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
3 апреля 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" произошел взрыв в вагоне. По предварительным данным, погибли 10 человек.
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«На данную минуту — около 50 пострадавших. С ними работают медики. Количество бригад “скорой помощи” в данный момент 17, будет увеличиваться», — написал Кибитов.

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Ранее источник «Интерфакса» сообщил о 10 погибших. Кроме того, сообщалось о 30 раненых.

Национальный антитеррористический комитет подтвердил сообщение о погибших.

По предварительной информации собеседника агентства, взрыв произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По данным источника, сработало самодельное взрывное устройство, возможно начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200−300 граммов в тротиловом эквиваленте.

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