Власти Петербурга сообщили о 50 пострадавших в результате взрыва в метро
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — В результате взрыва в метро
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — В результате взрыва в метро
«На данную минуту — около 50 пострадавших. С ними работают медики. Количество бригад “скорой помощи” в данный момент 17, будет увеличиваться», — написал Кибитов.
Ранее источник «Интерфакса» сообщил о 10 погибших. Кроме того, сообщалось о 30 раненых.
Национальный антитеррористический комитет подтвердил сообщение о погибших.
По предварительной информации собеседника агентства, взрыв произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
По данным источника, сработало самодельное взрывное устройство, возможно начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200−300 граммов в тротиловом эквиваленте.