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17:30 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде поймали аферистов в сфере автострахования

Двое 30-летних жителей областного центра планировали получить около полумиллиона рублей за несуществующие ДТП.

Источник: РИАЦ

Подозреваемые в декабре 2016 года совершали инсценировки дорожно-транспортных происшествий с участием иномарок. Данные об этих авариях и причиненном ущербе они представляли в страховую компанию для получения компенсационных выплат.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность волгоградцев к совершению двух так называемых «автоподстав». В общей сложности, подозреваемые рассчитывали получить около полумиллиона рублей. Служба безопасности страховой компании выявила подложные документы, о чем сообщила в полицию. Сейчас устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

За мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, мужчинам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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