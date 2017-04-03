В Волгограде поймали аферистов в сфере автострахования

Подозреваемые в декабре 2016 года совершали инсценировки дорожно-транспортных происшествий с участием иномарок. Данные об этих авариях и причиненном ущербе они представляли в страховую компанию для получения компенсационных выплат.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность волгоградцев к совершению двух так называемых «автоподстав». В общей сложности, подозреваемые рассчитывали получить около полумиллиона рублей. Служба безопасности страховой компании выявила подложные документы, о чем сообщила в полицию. Сейчас устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

За мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, мужчинам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.