Суд отказался вернуть дело Рудникова на доследование
Центральный районный суд Калининграда отказался отправить дело о нападении на депутата Игоря Рудникова на доследование, сообщает корреспондент «Нового Калининграда.Ru» в понедельник.
Центральный районный суд Калининграда отказался отправить дело о нападении на депутата Игоря Рудникова на доследование, сообщает корреспондент «Нового Калининграда.Ru» в понедельник.
«Ходатайство удовлетворению не подлежит», — заявила судья.
Ранее, до перерыва в суде Игорь Рудников попросил судью Центрального районного суда вернуть дело о покушении на него прокурору. По мнению депутата, следствие должно предъявить обвинение второму нападавшему. Тот, как утверждает Рудников, находится в СИЗО в
По словам госообвинителя Анны Огородник, обвинительное заключение составлено законно, без нарушений УПК.