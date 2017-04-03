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17:09 (мск), источник: Новый Калининград

Суд отказался вернуть дело Рудникова на доследование

Центральный районный суд Калининграда отказался отправить дело о нападении на депутата Игоря Рудникова на доследование, сообщает корреспондент «Нового Калининграда.Ru» в понедельник.

Источник: Новый Калининград

«Ходатайство удовлетворению не подлежит», — заявила судья.

Ранее, до перерыва в суде Игорь Рудников попросил судью Центрального районного суда вернуть дело о покушении на него прокурору. По мнению депутата, следствие должно предъявить обвинение второму нападавшему. Тот, как утверждает Рудников, находится в СИЗО в Санкт-Петербурге.

По словам госообвинителя Анны Огородник, обвинительное заключение составлено законно, без нарушений УПК.

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