Суд отказался вернуть дело Рудникова на доследование

«Ходатайство удовлетворению не подлежит», — заявила судья.

Ранее, до перерыва в суде Игорь Рудников попросил судью Центрального районного суда вернуть дело о покушении на него прокурору. По мнению депутата, следствие должно предъявить обвинение второму нападавшему. Тот, как утверждает Рудников, находится в СИЗО в Санкт-Петербурге.

По словам госообвинителя Анны Огородник, обвинительное заключение составлено законно, без нарушений УПК.