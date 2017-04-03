В Петербурге пустили дополнительные автобусы, дублирующие ветки метрополитена
Метрополитен полностью закрыт.
Метрополитен полностью закрыт.
Кроме того, как уточнили в комитете по транспорту города, дополнительно организована работа автобусного маршрута № 50А. Автобусы направлены от площади Шевченко (станция метро «Петроградская») до Демонстрационного проезда (станция метро «Московская»). Проезд в автобусах бесплатный. Также усилено движение троллейбусных маршрутов №№ 15 и 17, автобусных маршрутов №№ 70, 71, трамвайного маршрута № 3 на участке от Сенной площади до Кронверкского проспекта. В комитете также сказали, что всем сотрудникам транспортных предприятий проведены специальные инструктажи.
Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в
Метрополитен полностью закрыт. Движение наземного транспорта в центре города затруднено, на некоторых участках дороги скорость движения составляет 5 км/ч.