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16:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пострадавший при взрыве в Верхнем Тагиле потерял глаз

Ему сделали операцию в Екатеринбурге.

Два работника «Уральской свинцовой компании», получивших травмы при взрыве, доставлены в Екатеринбург, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе горздрава Ранее сообщалось, что в уральскую столицу перевезен только один пострадавший.

Один из мужчин находится в реанимации ГКБ № 40. Второй — в ЦГБ № 23. У последнего серьезная черепно-мозговая травма, раны на лице. Ему уже провели операцию по удалению глаза. Сейчас пострадавший находится без сознания, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Взрыв прогремел в ночь на 3 апреля. Ударной волной сорвало крышку загрузочного окна на одной из печей, что спровоцировало выброс свинца и пожар. Один рабочий прогиб, трое пострадали. Третий мужчина сейчас находится в больнице Верхнего Тагила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека».

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