Пострадавший при взрыве в Верхнем Тагиле потерял глаз
Ему сделали операцию в Екатеринбурге.
Ему сделали операцию в Екатеринбурге.
Два работника «Уральской свинцовой компании», получивших травмы при взрыве, доставлены в Екатеринбург, рассказали «Уралинформбюро» в
Один из мужчин находится в реанимации ГКБ № 40. Второй — в ЦГБ № 23. У последнего серьезная
Взрыв прогремел в ночь на 3 апреля. Ударной волной сорвало крышку загрузочного окна на одной из печей, что спровоцировало выброс свинца и пожар. Один рабочий прогиб, трое пострадали. Третий мужчина сейчас находится в больнице Верхнего Тагила.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека».