Сотрудники сочинской администрации попались на сокрытии доходов

Краснодар. 3 апр. — Новая Кубань. К дисциплинарной ответственности за забывчивость привлечены 10 работников администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи.

Местная прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В процессе изучение предоставленных за 2015 год госслужащими справок о доходах, расходах и имуществе, выяснилось, что 10 сотрудников администрации не внесли в них данные о получении доходов от продажи автомобилей, а также сокрыли недвижимость и транспортные средства, находящиеся в собственности.