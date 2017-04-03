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17:26 (мск), источник: Новая Кубань

Сотрудники сочинской администрации попались на сокрытии доходов

Госслужащие не задекларировали недвижимость и автомобили.

Краснодар. 3 апр. — Новая Кубань. К дисциплинарной ответственности за забывчивость привлечены 10 работников администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи.

Местная прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В процессе изучение предоставленных за 2015 год госслужащими справок о доходах, расходах и имуществе, выяснилось, что 10 сотрудников администрации не внесли в них данные о получении доходов от продажи автомобилей, а также сокрыли недвижимость и транспортные средства, находящиеся в собственности.

По данным пресс-службы краевой прокуратуры, главу Лазаревского внутригородского района проинформировали о выявленных нарушениях.

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