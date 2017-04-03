Воронежская автомобилистка получила 3 года условно за смерть пешехода

Левобережный районный суд Воронежа вынес приговор 28-летней Светлане С. в понедельник, 3 апреля. Женщину осудили за гибель пешехода, которого она сбила, когда ехала на Audi 80. В суде Светлана С. объяснила ДТП тем, что у нее случился эпилептический припадок. В наказание суд определил для автомобилистки 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, женщину лишили права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Светлане С. удалось избежать колонии, так как у нее есть маленькие дети, что стало смягчающим обстоятельством.

Авария произошла 21 июня 2015 года на улице Совхозная. Светлана С. сбила мужчину, когда ехала на автомобиле Audi 80. От травм мужчина скончался на месте ДТП. В суде обвиняемая выступила с версией, что нарушила правила дорожного движения из-за припадка, случившегося во время вождения.

Суд над Светланой С. длился больше года. В итоге ее признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ).