Турист из Самары найден мертвым в гостиничном номере в Приэльбрусье

Как рассказал Мурат Багов, самарец приехал в Терскол и поселился в номере отеля 23 марта. А 24 марта жители отеля почувствовали исходивший из номера, где он находился, некий запах, вызвавший у них беспокойство, и обратились к администрации.

Когда дверь номера вскрыли, обнаружили Александра мертвым. Вместе с ним в номере находилась жительница Самары Анна Н., приехавшая на день ранее Александра. Она была без сознания. Ее сразу отправили в районную больницу, где медики оказали ей необходимую помощь и сейчас ее жизни женщины ничего не угрожает.

Как пояснил Мурат Багов, при опросе девушка не могла дать объяснений по поводу обстоятельств произошедшего.