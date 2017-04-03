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16:49 (мск), источник: Volga News

Турист из Самары найден мертвым в гостиничном номере в Приэльбрусье

Эльбрусский следственный отдел СУ СК РФ по республике Кабардино-Балкария ведет проверку по факту обнаружения тела 31-летнего туриста из Самары Александра С. 24 марта в гостиничном номере отеля в пос. Терскол, сообщил корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя ведомства Мурат Багов.

Как рассказал Мурат Багов, самарец приехал в Терскол и поселился в номере отеля 23 марта. А 24 марта жители отеля почувствовали исходивший из номера, где он находился, некий запах, вызвавший у них беспокойство, и обратились к администрации.

Когда дверь номера вскрыли, обнаружили Александра мертвым. Вместе с ним в номере находилась жительница Самары Анна Н., приехавшая на день ранее Александра. Она была без сознания. Ее сразу отправили в районную больницу, где медики оказали ей необходимую помощь и сейчас ее жизни женщины ничего не угрожает.

Как пояснил Мурат Багов, при опросе девушка не могла дать объяснений по поводу обстоятельств произошедшего.

«Сейчас говорить о причинах смерти мужчины преждевременно, так как не готовы результаты судебно-медицинской экспертизы», — подчеркнул представитель следствия Мурат Багов.

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