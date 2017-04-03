ОНФ: Пермские журналисты не пострадали при взрыве

Пермские журналисты, находящиеся в Санкт-Петербурге на медиафоруме, не пострадали при взрыве в метро. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ Пермского края. В момент ЧП наши коллеги находились на пленарном заседании.

«Мы выходили с форума, когда узнали о случившемся, — передаёт из Санкт-Петербурга корреспондент сайта “АиФ-Прикамье” Марина Медведева. — Судя по всему взрыв прогремел в тот момент, когда мы общались с президентом Владимиром Путиным. После форума я собиралась ехать к друзьям как раз на станцию “Технологический институт”. Но подруга позвонила мне и предупредили о случившемся».