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17:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

ОНФ: Пермские журналисты не пострадали при взрыве

В этот момент они находились на пленарном заседании.

Источник: РИА "Новости"

Пермские журналисты, находящиеся в Санкт-Петербурге на медиафоруме, не пострадали при взрыве в метро. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ Пермского края. В момент ЧП наши коллеги находились на пленарном заседании.

«Мы выходили с форума, когда узнали о случившемся, — передаёт из Санкт-Петербурга корреспондент сайта “АиФ-Прикамье” Марина Медведева. — Судя по всему взрыв прогремел в тот момент, когда мы общались с президентом Владимиром Путиным. После форума я собиралась ехать к друзьям как раз на станцию “Технологический институт”. Но подруга позвонила мне и предупредили о случившемся».

Пока не известно, есть ли среди погибших и пострадавших пермяки. По последним сообщениям, всего при взрыве в метро Санкт-Петербурга погибли 10 человек и пострадали 50. Взрыв произошёл 3 апреля в 14.30 по местному времени на станции «Технологический институт».

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