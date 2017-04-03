Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Две трети случаев рака объяснили невезением
В России готовят «гаражную амнистию»
Пять звезд, которые были изгоями в школе
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В МВД Украины призывают «сломить гордыню» и помириться с РФ – СМИ
Семенович показала мужчинам ноги в открытом наряде
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
«Не только теракт»: Путин о причинах взрывов в Петербурге
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
12Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
18:11 (мск), источник: Коммерсантъ

В Таганрогском заливе задержали браконьеров с незаконными орудиями лова

Лодка с тремя рыбаками рыболовецкой артели была задержана на траверзе поселка Круглое.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Ростовской области, рыбаки занимались добычей водных биоресурсов методом траления.

«В лодке злоумышленников обнаружены незаконные орудия лова (донный трал) и рыба частиковых пород в количестве свыше 6 тыс. особей (сазан, лещ, пеленгас, карась). По предварительной оценке специалистов, ущерб водным биологическим ресурсам составил около 150 тыс. руб. Более трех тонн незаконно добытой рыбы, лодка и орудия лова изъяты», — говорится в собщении.

В отношении браконьеров возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ (нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации) и ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Санкции по этим статьям предусматривают штраф до 200 тыс. руб. и конфискацию плавательного средства и орудий лова.

Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов).

Пресс-служба погрануправления отмечает, что траловый способ ловли рыбы является запрещенным. Траление физически убивает все живое в водоеме и заиливает дно. Тралы раздавливают молодь и икру, наносят вред придонной экосистеме и кормовой базе для рыбы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Экономика уводит россиян от Крыма
Генпрокуратура назвала терактом взрыв в метро Санкт-Петербурга
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Васильева назвала самые нужные государству специальности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
«Одноклассники» ввели функцию проверки безопасности после взрыва
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь