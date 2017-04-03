В Таганрогском заливе задержали браконьеров с незаконными орудиями лова

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Ростовской области, рыбаки занимались добычей водных биоресурсов методом траления.

«В лодке злоумышленников обнаружены незаконные орудия лова (донный трал) и рыба частиковых пород в количестве свыше 6 тыс. особей (сазан, лещ, пеленгас, карась). По предварительной оценке специалистов, ущерб водным биологическим ресурсам составил около 150 тыс. руб. Более трех тонн незаконно добытой рыбы, лодка и орудия лова изъяты», — говорится в собщении.

В отношении браконьеров возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ (нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации) и ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Санкции по этим статьям предусматривают штраф до 200 тыс. руб. и конфискацию плавательного средства и орудий лова.

Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов).