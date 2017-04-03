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17:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Следователи устанавливают обстоятельства гибели троих жителей Башкирии из-за отравления угарным газом

УФА, 3 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В полицию вечером 1 апреля поступила информация, что в одном из домов села Верхние Татышлы Татышлинского района во время тушения пожара были обнаружены трое жильцов. При госпитализации они скончались. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Предварительно, в доме произошел пожар. На место прибыли спасатели. В ходе тушения огня были найдены трое жильцов дома: 81-летний мужчина и две женщины — 78 и 38 лет. Предположительная причина смерти — отравление угарным газом. Предварительная причина пожара — перекал печи.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские исследования для установления причин смерти погибших и пожарно-техническая экспертиза, сказали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

В Главном управлении МЧС России по РБ напомнили, что при первых признаках пожара (запах гари, пламя, дым) необходимо изолировать горящее помещение от других — закрыть все окна и двери — и немедленно сообщить о случившемся по телефону с мобильного телефона «101». Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен и к нему можно безопасно подойти без средств защиты органов дыхания на расстояние подачи огнетушительных веществ.

К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарные краны, кошмы (плотная грубошерстная ткань), ящики с песком, бочки с водой.

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