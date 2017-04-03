В тольяттинской квартире нашли тело женщины с синяками
В воскресенье, 2 апреля, около 20:00, в квартире по ул. Мира, 164 в Тольятти был обнаружен труп 41-летней Ирины Л. со ссадинами на лице и синяками на руках.
В воскресенье, 2 апреля, около 20:00, в квартире по ул. Мира, 164 в Тольятти был обнаружен труп 41-летней Ирины Л. со ссадинами на лице и синяками на руках.
В Центральном райотделе полиции назначена проверка, тело отправлено на
По данным полиции, погибшая жила со свекровью и мужем, нигде не работала, у нее остались двое сыновей 11 и 13 лет.