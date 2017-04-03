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16:55 (мск), источник: Volga News

В тольяттинской квартире нашли тело женщины с синяками

В воскресенье, 2 апреля, около 20:00, в квартире по ул. Мира, 164 в Тольятти был обнаружен труп 41-летней Ирины Л. со ссадинами на лице и синяками на руках.

В Центральном райотделе полиции назначена проверка, тело отправлено на судебно-медицинское исследование.

По данным полиции, погибшая жила со свекровью и мужем, нигде не работала, у нее остались двое сыновей 11 и 13 лет.

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