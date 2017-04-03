Теракты в метро Санкт-Петербурга и Москвы с 2000 года. Справка

3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погибло не менее 10 человек, ранения разной степени тяжести получили 50 человек, в том числе дети.

Трагедия произошла на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По одной из версий, взрывное устройство в действие привел террорист-смертник.

Крупнейшие террористические атаки в российских метрополитенах с 2000 года — в справке «Известий».

29 марта 2010 года в Москве произошла серия взрывов с интервалом менее часа. Один прогремел на станции «Лубянка», а второй — на «Парке культуры».

Первый взрыв произошел в 07:56 на «Лубянке» прямо перед открытием дверей вагона. По некоторым данным, мощность устройства составила до 4 кг в тротиловом эквиваленте. Теракт унес жизни 24 человек.

Второй врыв прогремел в 08:36 на станции «Парк культуры». Трагедия случилась, когда большая часть пассажиров уже вышла из вагона поезда. В результате погибли 12 человек.

В общей сложности сотрудники метрополитена и МЧС провели эвакуацию свыше 3,5 тыс. человек. 88 пострадавших были эвакуированы, еще четверо скончались в последующие дни.

После терактов в столице ввели план «Вулкан»: все станции метро были обследованы кинологами, а московские аэропорты и железнодорожные станции усилили меры безопасности.