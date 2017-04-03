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17:25 (мск), источник: Известия.Ру

Теракты в метро Санкт-Петербурга и Москвы с 2000 года. Справка

3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли 10 человек.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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3 апреля 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" произошел взрыв в вагоне. По предварительным данным, погибли 10 человек.
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3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погибло не менее 10 человек, ранения разной степени тяжести получили 50 человек, в том числе дети.

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Трагедия произошла на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По одной из версий, взрывное устройство в действие привел террорист-смертник.

Крупнейшие террористические атаки в российских метрополитенах с 2000 года — в справке «Известий».

29 марта 2010 года в Москве произошла серия взрывов с интервалом менее часа. Один прогремел на станции «Лубянка», а второй — на «Парке культуры».

Первый взрыв произошел в 07:56 на «Лубянке» прямо перед открытием дверей вагона. По некоторым данным, мощность устройства составила до 4 кг в тротиловом эквиваленте. Теракт унес жизни 24 человек.

Второй врыв прогремел в 08:36 на станции «Парк культуры». Трагедия случилась, когда большая часть пассажиров уже вышла из вагона поезда. В результате погибли 12 человек.

В общей сложности сотрудники метрополитена и МЧС провели эвакуацию свыше 3,5 тыс. человек. 88 пострадавших были эвакуированы, еще четверо скончались в последующие дни.

После терактов в столице ввели план «Вулкан»: все станции метро были обследованы кинологами, а московские аэропорты и железнодорожные станции усилили меры безопасности.

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4 февраля 2007 года теракт произошел в Санкт-Петербурге у станции «Владимирская». Мощность взрыва составила 50 г в тротиловом эквиваленте. В результате пострадала продавщица цветочного ларька, работавшая неподалеку от места взрыва. Организаторы взрыва впоследствии были пойманы и приговорены к тюремному заключению.

6 февраля 2004 года в час пик в столице на перегоне между станциями «Павелецкая» и «Автозаводская» произошел взрыв. В результате теракта, организованного террористом-смертником, погиб 41 человек и свыше 250 получили ранения. Сразу же после взрыва во втором вагоне начался сильный пожар. Выбравшись из поезда, пассажиры начали оказывать пострадавшим первую помощь. Взрыв был настолько сильный, что волна дошла до первого вагона, помяла дверь в кабину машиниста и выбила одно из лобовых стекол.

31 августа 2004 года был совершен теракт неподалеку от станции «Рижская». По данным следствия, террористка-смертница планировала осуществить взрыв в метро, но, увидев дежуривших у входа сотрудников правопорядка, привела устройство в действие у вестибюля станции. В результате взрыва пострадало более 40 человек. Виновники обеих трагедий в 2004 году в конечном итоге были найдены, и в 2007 году их приговорили к пожизненному лишению свободы.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
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MeduzaТАССКоммерсантъ-Online
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