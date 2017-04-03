Теракты в метро Санкт-Петербурга и Москвы с 2000 года. Справка
3 апреля в метрополитене
3 апреля в метрополитене
3 апреля в метрополитене
Трагедия произошла на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По одной из версий, взрывное устройство в действие привел
Крупнейшие террористические атаки в российских метрополитенах с 2000 года — в справке «Известий».
29 марта 2010 года в Москве произошла серия взрывов с интервалом менее часа. Один прогремел на станции «Лубянка», а второй — на «Парке культуры».
Первый взрыв произошел в 07:56 на «Лубянке» прямо перед открытием дверей вагона. По некоторым данным, мощность устройства составила до 4 кг в тротиловом эквиваленте. Теракт унес жизни 24 человек.
Второй врыв прогремел в 08:36 на станции «Парк культуры». Трагедия случилась, когда большая часть пассажиров уже вышла из вагона поезда. В результате погибли 12 человек.
В общей сложности сотрудники метрополитена и МЧС провели эвакуацию свыше 3,5 тыс. человек. 88 пострадавших были эвакуированы, еще четверо скончались в последующие дни.
После терактов в столице ввели план «Вулкан»: все станции метро были обследованы кинологами, а московские аэропорты и железнодорожные станции усилили меры безопасности.
4 февраля 2007 года теракт произошел в
6 февраля 2004 года в час пик в столице на перегоне между станциями «Павелецкая» и «Автозаводская» произошел взрыв. В результате теракта, организованного
31 августа 2004 года был совершен теракт неподалеку от станции «Рижская». По данным следствия,