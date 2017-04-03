Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
На станции «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обезврежено на станции метро «Площадь восстания» в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обезврежено на станции метро «Площадь восстания» в
«На станции метро “Площадь восстания” было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство. Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз», — говорится в релизе.