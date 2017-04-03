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17:27 (мск), источник: РИА Новости

На станции «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обезврежено на станции метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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3 апреля 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" произошел взрыв в вагоне. По предварительным данным, погибли 10 человек.
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«На станции метро “Площадь восстания” было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство. Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз», — говорится в релизе.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
MeduzaТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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