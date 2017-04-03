«Одноклассники» запустили аналог Safe Check после взрыва в Петербурге

Как сообщил РБК представитель «Одноклассников», соцсеть активировала функцию «Я в безопасности» для проживающих или находящихся в Петербурге пользователей.

Функция позволяет проверить в безопасности ли друзья и близкие, установить статус на страницу и узнать телефоны экстренных служб. Функция работает в мобильной и веб-версиях.

По факту это первая ситуация, в которой, к нашему большому сожалению, пришлось активировать приложение.

Такую же функцию запустила и «Вконтакте». Соцсеть отправила всем пользователям, которые потенциально находились в зоне поражения, сообщения от vk.com/id100 о взрыве в Петербурге. Если ответить «да» на сообщение соцсети, на стене пользователя автоматически появится запись: «Со мной всё в порядке».

Ранее социальная сеть Facebook ввела функцию информирования о состоянии пользователя Safe Check.

В понедельник в 14:40 произошел взрыв в вагоне поезда петербургского метро на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». При взрыве погибли 9 человек, пострадали более 20, сообщили в НАК. По данным «Интерфакса», взорвалось самодельное взрывное устройство небольшой мощности, которое было начинено поражающими элементами.