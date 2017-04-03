Губернатор Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Санкт-Петербурге
Губернатор Василий Голубев от лица всех жителей Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в метро в
Губернатор Василий Голубев от лица всех жителей Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в метро в
В телеграмме, адресованной губернатору
«Эта трагедия отозвалась болью в сердцах всех жителей Ростовской области. Жертвами в очередной раз стали мирные люди. Убежден, что виновные будут обязательно понесут заслуженное наказание. В эти тяжелые дни мы искренне разделяем с вами чувство глубокой скорби».