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18:03 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Губернатор Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Санкт-Петербурге

Губернатор Василий Голубев от лица всех жителей Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

В телеграмме, адресованной губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, говорится:

«Эта трагедия отозвалась болью в сердцах всех жителей Ростовской области. Жертвами в очередной раз стали мирные люди. Убежден, что виновные будут обязательно понесут заслуженное наказание. В эти тяжелые дни мы искренне разделяем с вами чувство глубокой скорби».

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