Учебные заведения Петербурга переведены на особый режим работы

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по образованию, в связи с произошедшими 3 апреля в Северной столице событиями, ведомство приняло решение об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях и переводе их сегодня в особый режим работы.

Школам предписано организовать мероприятия по усилению контроля за пропускным режимом во всех зданиях, провести дополнительно тестирование систем безопасности, обследование прилегающих территорий.

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Допуск посетителей в образовательные учреждения приказано осуществлять с обязательной фиксацией в журнале посещений.

Кроме того, по специальному распоряжению в связи со сложной транспортной ситуацией все школы и детские сады сегодня будут работать в особом продленном режиме, чтобы дети могли дожидаться родителей под присмотром педагогов.

Напомним, что взрыв в вагоне метро на станции «Технологический университет» произошел около 14.30. По последним данным, погибли 9 человек, еще более 20 пострадали.