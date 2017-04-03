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19:01 (мск), источник: Фонтанка

Учебные заведения Петербурга переведены на особый режим работы

В школах Петербурга усилен пропускной режим после взрыва в метрополитене. Ученики могут в случае необходимости перейти на продленку.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 ранены.
Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по образованию, в связи с произошедшими 3 апреля в Северной столице событиями, ведомство приняло решение об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях и переводе их сегодня в особый режим работы.

Школам предписано организовать мероприятия по усилению контроля за пропускным режимом во всех зданиях, провести дополнительно тестирование систем безопасности, обследование прилегающих территорий.
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Допуск посетителей в образовательные учреждения приказано осуществлять с обязательной фиксацией в журнале посещений.

Кроме того, по специальному распоряжению в связи со сложной транспортной ситуацией все школы и детские сады сегодня будут работать в особом продленном режиме, чтобы дети могли дожидаться родителей под присмотром педагогов.

Напомним, что взрыв в вагоне метро на станции «Технологический университет» произошел около 14.30. По последним данным, погибли 9 человек, еще более 20 пострадали.

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