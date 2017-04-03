Учебные заведения Петербурга переведены на особый режим работы
В школах Петербурга усилен пропускной режим после взрыва в метрополитене. Ученики могут в случае необходимости перейти на продленку.
В школах Петербурга усилен пропускной режим после взрыва в метрополитене. Ученики могут в случае необходимости перейти на продленку.
Как сообщили «Фонтанке» в
Школам предписано организовать мероприятия по усилению контроля за пропускным режимом во всех зданиях, провести дополнительно тестирование систем безопасности, обследование прилегающих территорий.
Допуск посетителей в образовательные учреждения приказано осуществлять с обязательной фиксацией в журнале посещений.
Кроме того, по специальному распоряжению в связи со сложной транспортной ситуацией все школы и детские сады сегодня будут работать в особом продленном режиме, чтобы дети могли дожидаться родителей под присмотром педагогов.
Напомним, что взрыв в вагоне метро на станции «Технологический университет» произошел около 14.30. По последним данным, погибли 9 человек, еще более 20 пострадали.