В Петербурге проверяют видео с гонщиком, разогнавшимся на КАД до 250 км/ч

«Управление ГИБДД начало проводить проверку по факту размещенного видео с превышением скорости 250 километров в час на кольцевой автодороге», — сказала Суслова.

По ее словам, в понедельник был составлен рапорт на имя начальника управления ГИБДД с приложением видеоматериалов и просьбой решить вопрос о возможности установления времени, места и обстоятельств административного правонарушения.

Собеседница агентства пояснила, что существуют определенные требования к видеозаписи для того, чтобы рассматривать ее как доказательство по административному делу. Вместе с тем на представленном видео нет координат, даты, времени, то есть не зафиксированы основные обстоятельства нарушения.