В Петербурге проверяют видео с гонщиком, разогнавшимся на КАД до 250 км/ч
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Управление ГИБДД по
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Управление ГИБДД по
«Управление ГИБДД начало проводить проверку по факту размещенного видео с превышением скорости 250 километров в час на кольцевой автодороге», — сказала Суслова.
По ее словам, в понедельник был составлен рапорт на имя начальника управления ГИБДД с приложением видеоматериалов и просьбой решить вопрос о возможности установления времени, места и обстоятельств административного правонарушения.
Собеседница агентства пояснила, что существуют определенные требования к видеозаписи для того, чтобы рассматривать ее как доказательство по административному делу. Вместе с тем на представленном видео нет координат, даты, времени, то есть не зафиксированы основные обстоятельства нарушения.
В настоящее время специалисты УГИБДД устанавливают, есть ли основания для возбуждения административного расследования, добавила Суслова.