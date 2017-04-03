Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
У легких нашли новые функции
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
"Это не день траура": Макаревич не отменит концерт в Петербурге
Взрыв в метро Санкт-Петербурга – реакция Кремля
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
"Для моих 68 сойдёт": Пугачева удивила СМИ откровенным селфи
"Если смыть, кто получится?": Сеть о Кудрявцевой
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
9В мире зацвела сакура
9В тени стены
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
18:35 (мск), источник: Lenta.Ru

НАТО, ЕС и США выразили соболезнования в связи со взрывами в Петербурге

Представители Европейского союза, НАТО и США выразили соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга

Последнее по теме:
СКР возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро Петербурга
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
+7 (812) 299-99-99Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-ПетербургуПодробнее
+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 ранены.
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Посольство и консульства США в России продолжают отслеживать ситуацию в Санкт-Петербурге после известий о как минимум одном взрыве в метро. Сейчас, когда власти работают над оказанием помощи пострадавшим и установлением обстоятельств произошедшего, наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями», — говорится в пресс-релизе американской дипмиссии, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Наши мысли обращены к российскому народу, и особенно к тем, кто потерял близких в сегодняшнем взрыве в метро Санкт-Петербурга. Мы желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в коммюнике, распространенном Европейской внешнеполитической службой, его содержание передает «Интерфакс».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, в Twitter написал, что выражает соболезнования всем пострадавшим от теракта, их близким и всем россиянам.

Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 9 человек, по сведениям городской администрации — 10. Пострадали не менее 20 человек, двое из них позднее скончались. Власти пока не квалифицируют произошедшее как теракт.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
MeduzaТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Взрыв в петербургском метро
СКР возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро Петербурга
Двое пострадавших при взрыве в петербургском метро скончались в больнице
Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур после взрыва в метро
На станции «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство
Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга
СК возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в Петербурге
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Васильева назвала самые нужные государству специальности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
«Одноклассники» ввели функцию проверки безопасности после взрыва
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь