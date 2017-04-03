НАТО, ЕС и США выразили соболезнования в связи со взрывами в Петербурге
Представители Европейского союза, НАТО и США выразили соболезнования в связи со взрывом в метро
Представители Европейского союза, НАТО и США выразили соболезнования в связи со взрывом в метро
«Посольство и консульства США в России продолжают отслеживать ситуацию в
«Наши мысли обращены к российскому народу, и особенно к тем, кто потерял близких в сегодняшнем взрыве в метро
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, в Twitter написал, что выражает соболезнования всем пострадавшим от теракта, их близким и всем россиянам.
Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 9 человек, по сведениям городской администрации — 10. Пострадали не менее 20 человек, двое из них позднее скончались. Власти пока не квалифицируют произошедшее как теракт.