Двое пострадавших при взрыве в петербургском метро скончались в больнице

«Всего к нам поступили 12 человек. Двое скончались сразу при поступлении. Трое находятся в тяжелом состоянии в операционных. Трое имеют состояние средней тяжести, остальные с нетяжелыми травмами», — сказал собеседник.

3 апреля около 14:00 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро произошел взрыв. По данным НАК, 9 человек погибли и более 20 получили ранения.