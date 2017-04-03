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18:46 (мск), источник: Интерфакс

Двое пострадавших при взрыве в петербургском метро скончались в больнице

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — В больнице Санкт-Петербурга скончались двое пострадавших при взрыве в метрополитене. Об этом сообщил «Интерфаксу» главврач Мариинской больницы Олег Емельянов.

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Источник: РИА "Новости"

«Всего к нам поступили 12 человек. Двое скончались сразу при поступлении. Трое находятся в тяжелом состоянии в операционных. Трое имеют состояние средней тяжести, остальные с нетяжелыми травмами», — сказал собеседник.

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3 апреля около 14:00 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро произошел взрыв. По данным НАК, 9 человек погибли и более 20 получили ранения.

Ранее источник сообщал «Интерфаксу», что в вагоне метрополитена сработало самодельное взрывное устройство, возможно начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200−300 граммов в тротиловом эквиваленте. По информации собеседника агентства, бомба была оставлена в вагоне, речь не идет о террористе-смертнике.

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