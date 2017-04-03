Власти столицы попросили москвичей не поддаваться панике в связи с событиями в Петербурге

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы обратились к жителям столицы с просьбой не поддаваться панике в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Нужно быть внимательными, но не поддаваться панике и провокациям. Наоборот, нам нужно объединяться и продолжать делать свое дело.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о проверках поездов и станций московского метро и МЦК в связи с обнаружением бесхозных предметов. Руководитель ведомства также обратился к СМИ с просьбой ответственно относиться к публикуемой ими информации в связи с трагедией в Санкт- Петербурге.

«В данном вопросе особая ответственность за сохранение стабильности и недопущения паники, а также за бдительность горожан лежит на СМИ», — добавил он.

Как сообщалось ранее, взрыв неустановленного устройства произошел около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге. По данным Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), в результате взрыва погибли 9 человек, более 20 получили ранения.